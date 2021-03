Populær vaccine er mindre effektiv for en bestemt gruppe personer – men forskerne har allerede løsningen klar

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech kan være mindre effektiv hos mennesker med fedme.

Det tyder de første konklusioner fra en italiensk forskningsgruppe på, skriver The Guardian.

Forskerne har kigget nærmere på en gruppe sundhedsmedarbejdere, da de er blevet vaccineret som nogle af de første. Studierne viser, at sundhedspersonale ramt af fedme kun producerer cirka halvdelen af de ​​antistoffer, som personer uden overvægt producerer. Antistofferne er målt, efter at sundhedspersonalet har fået det andet vaccinestik.

Resultaterne er kun foreløbige, men forskerne bag antyder, at det kan betyde, at personer med fedme har brug for en ekstra dosis vaccine, før de opnår tilstrækkelig beskyttelse mod coronavirus.

»Selvom der er behov for yderligere undersøgelser, kan disse data have vigtig betydning for udviklingen af ​​covid-19-vaccinationsstrategier hos især overvægtige. Hvis vores data bliver bekræftet af andre undersøgelser, bør det vurderes, om overvægtige skal modtage en ekstra dosis af vaccinen eller en højere dosis,« skriver den italienske forsker Aldo Venuti om resultaterne.

Fedme defineres i undersøgelsen som personer med et BMI over 30.

Øger dødeligheden

Tidligere undersøgelser har allerede antydet, at fedme og coronavirus er en farlig cocktail. Fedme øger både risikoen for at dø af covid-19 med næsten 50 procent samt risikoen for at komme på hospitalet med 113 procent.

Forklaringen bag kan hænge sammen med, at overvægtige personer oftere har underliggende medicinske tilstande, såsom hjertesygdomme eller type 2-diabetes.

Overskydende kropsfedt kan dog også forårsage metaboliske ændringer, såsom insulinresistens og inflammation, hvilket gør det sværere for kroppen at bekæmpe infektioner.

Tidligere forskning har vist, at også influenzavaccinen kun er halvt så effektiv hos mennesker med fedme sammenlignet med ikkeovervægtige personer. Den nye undersøgelse tyder altså på, at samme problemstilling gør sig gældende med covid-19-vaccinen.

Studierne bygger på data med 248 italienske medarbejdere, der blev testet syv dage efter modtagelsen af anden vaccinedose.