Analyse: Israel vil gøre, hvad de kan, for at underspille betydningen – men afgørelsen er historisk

Israel kan affeje anklagen, negligere domstolen og totalt ignorere kendelsen. Men for statens vestlige allierede vil det blive sværere at ignorere verdens øverste domstols ord for, hvilke forbrydelser der måske bliver begået i Gaza.