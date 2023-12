Gastronomi Abonnement

Søren Frank gav seks funklende stjerner. Nu er restauranten erklæret konkurs: »Det var den rigtige idé på det forkerte tidspunkt«

Restauranten fik to gange seks stjerner på rekordtid og blev udråbt som en gigantisk kulinarisk succes. Mindre end et halvt år senere er den lukket og slukket. Den højere gastronomi i Jylland har et problem, som København ikke har.