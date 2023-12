Eksistens Abonnement

Romantikken har det historisk svært. Det er én årsag til det ændrede behov for kærlighed

Når verden forandrer sig, forandrer vores krav til livet sig også. Lige nu betyder det, at kærlighed i stigende grad bliver et livsmål for mange mennesker. Det mener trendforsker, som allerede nu kan aflæse det i en ændret opførsel.