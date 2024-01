Dine penge Abonnement

En sikker havn i usikre tider: Guldprisen er på rekordhøjt niveau

Faldende renter, en svækket amerikansk dollar og krige i Ukraine og Gaza har fået investorer til at købe guld med arme og ben. Alligevel er det en »overraskelse«, at prisen på ædelmetallet steg med 13 procent til et rekordhøjt niveau i 2023, siger økonomer.