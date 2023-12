Dine penge Abonnement

Derfor har du svært ved at investere dine sparepenge – og her er der hjælp at hente

Smerten ved at tabe gør langt mere ondt end glæden ved at vinde. Derfor er det for mange en mental barriere, man skal over, hvis man gerne vil begyndte at investere sine penge frem for at have dem stående i banken, siger hjerneforsker.