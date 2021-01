Business-overblik: Peter Warnøe parkerer mystisk millionlån fra Dubai hos sin assistent

Godmorgen på hjemmekontorerne og uden for,

Det er fredag morgen, weekend står for døren, og vi slutter ugen med en hurtig overflyvning over dagens vigtigste nyheder. Børsens forside handler i dag om »den store gældsrevolution«, som en gruppe amerikanske økonomer står bag. De mener, at erfaringen viser, at politikerne ikke behøver være helt så bekymrede for at optage statsgæld som hidtil og er i gang med at omskrive den monetære teori.

Også Finans er inde på emnet i en kommentar, hvor erhvervsredaktør Steen Rosenbak under overskriften »Lad seddelpressen køre og dine børn arve retten til at rydde op« advarer mod at følge de nye penge- og finanspolitiske teorier.

Bankansatte bliver også seksuelt krænket

Sexisme findes også i bankverdenen. Det viser en ny undersøgelse, som fagforeningen Finansforbundet har foretaget blandt sine medlemmer, og som Børsen offentliggør.

Fire procent af de adspurgte har ifølge undersøgelsen oplevet uønsket seksuel opmærksomhed inden for de seneste tre år. Uønsket seksuel opmærksomhed dækker blandt andet over »uønskede berøringer« og »uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem«. Det har en procent af mændene og syv procent af kvinderne oplevet.

I den største af arbejdsgiverne i sektoren, Danske Bank, er HR-direktør Karsten Breum »ydmyg omkring emnet.«

»Man skal starte med at anerkende, at det er et problem. Jeg har selv en teenagedatter, og det er tydeligt, at hun er optaget af denne debat. Det er hun selvfølgelig, fordi det er et større problem, end vi har villet vedkende os og har været opmærksomme på.«, siger han til Børsen og tilføjer, at fire procent i Danske Bank ville svare til flere hundrede medarbejdere.

Peter Warnøe overdrager selskab med mystisk lån til sin assistent

Serieiværksætteren Peter Warnøe har overdraget selskabet BBW Invest Aps. til sin mangeårige assistent, Anne Hegestand, skriver Børsen. Samtidig er Anne Hegestand formelt indtrådt som finansdirektør i ventureselskabet Nordic Eye.

Anne Hegestand vil ikke udtale sig om transaktionen eller hendes nye titel til Børsen, som heller ikke har kunnet få fat i Peter Warnøe eller Martin Olin, der er administrerende direktør for Nordic Eye.

Selskabet BBW trækkes med en sag om et mystisk millionlån fra en mand i Dubai. Manden lånte ifølge et brev, som Børsen er kommet i besiddelse af gennem aktindsigt, 5,3 millioner kroner til Peter Warnøe som tak for et stykke arbejde.

Siden har Peter Warnøe ikke kunnet komme i kontakt med manden og mener derfor ikke, at han skal betale pengene tilbage. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har på sin side luftet mistanke om hvidvask eller lignende. Peter Warnøe var for år tilbage involveret i byggeprojekter i Dubai.

Regeringen siger nej til genåbningsplan for butikker

Dele af detailhandlen efterlyser en hurtig plan for genåbning af de tvangslukkede butikker. Det krav afvises dog af sundhedsministeren på vegne af regeringen, skriver Finans.

Dansk Erhverv har netop udarbejdet et bud på en genåbningsplan for udvalgsvarebutikkerne. Det er butikker inden for blandt andet mode og bøger til møbler, legetøj og byggemarkeder. Butikkerne har været tvangslukket siden december for at begrænse coronasmitten.

Til Finans fortæller markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, er der behov for en hurtig konkret plan for, hvordan den del af detailhandlen med 125.000 arbejdspladser kan genåbnes under trygge rammer.

Men »tiden er ikke til at lave en masterplan for genåbning,« skriver Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) i et svar til Finans.

Philip gruer for momsregning »Jeg frygter at gå fra hus og hjem«

Phillip Nielsen, der driver firmaet Privatkok.nu, lever normalt af at sprede glæde i form af gastronomi til private fester. Siden coronakrisen brød ud, er mængden af arbejde dog faldet markant. Det skriver Berlingske.

Kokken estimerer at have tabt halvanden million kroner på krisen. 75 procent af omsætningen er røget. Snart lander endnu en kæmperegning på hans bord.

I marts sidste år udskød Folketinget betalingsfristen for moms med det formål at styrke virksomhedernes likviditet. Det betyder, at momsregningen fra september blev lagt sammen med den kommende regning, der falder 1. marts.

Mange virksomheder og særligt de små erhvervsdrivende har dog ikke penge nok til både at betale den kommende momsregning og betale de faste udgifter, der skal sikre overlevelse. Phillip Nielsen frygter det værste.

»Så må jeg ud at skovle sne eller slå græs for at klare til dagen og vejen. Men jeg frygter, at jeg ikke kan betale mit hus, eller at jeg går personligt konkurs. I værste fald kan vi blive tvunget til at gå fra hus og hjem,« siger han til Berlingske.

Tre ting som markederne skal holde øje med i dag

Simon Kristiansen, senior investeringsstrateg i Nordea, har på ugens sidste børsdag noteret sig disse fikspunkter:

Den helt store begivenhed fredag bliver udgivelsen af foreløbige PMI tal for Tyskland, Frankrig, USA og Storbritannien. Det er det første rigtige pejlemærke for, hvordan den globale økonomi har klaret sig i 2021 indtil videre. Den første måned af året har generelt været karakteriseret ved fortsatte restriktioner og øget smitte, hvilket tyder på, at målingen for januar kommer til at falde i forhold til måneden før.

Kursændringen i amerikansk politik var til at føle allerede på Bidens første dag. Nogle produktive 24 timer resulterede i, at USA igen er med i Verdenssundhedsorganisationen og Paris-aftalen, samt at Keystone olieledningen bliver annulleret. Hele 17 ordre blev det til – en ganske fornuftig første dag på kontoret. Markedet vil holde øje med, om kuglepennen nu er løbet tør for blæk, eller om der er mere i vente. Særlig emner som energi, it-lovgivning, skatter, stimulans, restriktioner og sundhedspolitik generelt er værd at følge fra en investors perspektiv.

Krigen mellem coronavirussen og vaccineudrulningen har bølget frem og tilbage de sidste måneder. På det seneste er der opstået nervøsitet i forbindelse med virusudrulningen. Flere lande, inklusiv Danmark, må vente på flere Pfizer-vacciner, fordi producenten er i gang med at omlægge produktionen for at kunne følge med efterspørgslen. Senest bekymring er, at AstraZenecas produktion, en anden vaccineproducent, er blevet ramt af oversvømmelser på en fabrik i Wales. Investorerne forventer en relativt problemfri udrulning, og investeringsmarkedet er priset derefter. De næste par dage vil give tegn på, om den antagelse var lidt for optimistisk.

Det sker på markederne

Aktier USA lukkekurser torsdag

Dow Jones -0,04 procent

S & 500 +0,03 procent

Nasdaq +0,55 procent

Aktier Asien fredag kl. 06.15

Japan Nikkei -0,36 procent

Hongkong Hang Seng -1,50 procent

Kina CSI -0,73 procent