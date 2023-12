Et stykke dansk mobilhistorie forsvinder nu – og det helst uden, at nogen opdager det

Det er snart slut med den mobilteknologi, der tilbage i 2003 bragte danskerne på nettet. Der er brug for kapaciteten til de nye og hurtigere mobilforbindelser på 4G og 5G, men ingen tør slukke for det gamle GSM-talenet, som gjorde det muligt at bruge mobiltelefonen i udlandet.