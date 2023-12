Dansk vindmøllegigant har fået et alvorligt wakeupcall: Nu sætter den stort klimamål

Udledningen af drivhusgas hos vindmølleproducenten Vestas er steget de senere år, men med et skarpt mål vil den danske vindgigant sørge for at blive klimaneutral på ti år. Det kræver en massiv omstilling af hele forretningen, hvor også underleverandører skal stå for en stor reduktion. »Det har været et wakeupcall,« siger direktør.