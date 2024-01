Synspunkter Abonnement

Fremtiden kalder på en uhyre ambitiøs plan for talentudvikling i Danmark

Historien har vist, at når vi som land investerer i talent, blomstrer vi som nation. Nu hvor kampen om talent på arbejdsmarkedet intensiveres, er det på høje tid at lægge en plan, der sikrer, at Danmark forbliver på forkanten af talentudvikling.