Forskere: Skærme er ikke nødvendigvis dårlige for dit barn, hvis du er opmærksom på disse to ting

Debatten om børns brug af skærme handler ofte om, at skærme er dårlige for børnenes udvikling. Men det er ikke nødvendigvis rigtigt, lyder det nu fra forskere. Forældre kan være med til at sikre, at deres børn kan sidde med en skærm, uden at det bliver usundt.