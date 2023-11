Samfund Abonnement

Behold din gamle og osende Benz – eller drop den for en ny Tesla? Nu gøres der op med »vildledende myte« om det grønneste valg

Er det en »vildledende myte«, at det er bedre for klimaet at forlænge livet for en gammel benzinsluger end at købe en ny elbil? Respekteret klimasite leverer det for mange nok overraskende svar. Men dansk ekspert har vigtige nuancer til konklusionen.