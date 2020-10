Feriepengene for over 45 mia. kr. vælter ud til danskerne, men det er en ringe trøst for hårdt trængte brancher

Feriepengene vælter ud til danskerne i disse uger. Foreløbig har lidt over to millioner danskere bestilt udbetaling af over 45 mia. kroner af deres indefrosne feriepenge, og de mange penge bliver i høj grad omsat til forbrug. Men feriepengene kommer først og fremmest de brancher til gode, som i forvejen har klaret sig bedst i coronakrisen. Den hårdt pressede rejsebranche får ikke megen glæde af de mange feriepenge.

Nye tal fra ATP viser, at 2,04 millioner danskere har bestilt udbetaling af feriepenge til et samlet beløb på 45,7 mia. kroner. I alt kan danskerne få udbetalt 60 mia. kroner af de indefrosne feriepenge. Det er før skat. Endnu ved ingen, i hvilket omfang feriepengene præcist vil sætte skub i danskernes forbrug, men helt nye tal fra Nets tyder på, at danskerne er trukket i spenderbukserne. Ifølge opgørelsen fra Nets er forbrug med betalingskort ti pct. højere i disse uger i forhold til normalt.

Udbetalingen af feriepengene begyndte i uge 40, og virkningen sås for alvor i uge 41 og 42, hvor danskernes forbrug med betalingskort lå henholdsvis 14,4 pct. og 12,4 pct. over tidligere år. Men forbruget er meget skævt fordelt. Flyrejser og rejsebureauer ligger stabilt, men meget lavt, mens der er markant fremgang hos eksempelvis byggemarkeder og møbelforhandlere.

Danske Bank følger danskernes privatforbrug via sine kunder og her ses samme mønster. Ifølge tallene fra Danske Bank er det i høj grad elektronikforretningerne, som har mærket fremgang.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen fremhæver, at tallene klart viser, at danskerne bruger deres penge, der hvor de har mulighed for det.

»Der er ingen tvivl om, at feriepengene har løftet forbruget. Men det er langt fra alle brancher, der nyder godt af det. Indtil videre er det klart detailhandlen, danskerne har sendt feriepengene ud i. Det er i sagens natur godt nyt for detailbranchen – navnlig tøj og sko led under nedlukningen i foråret. Men generelt er de brancher, der lader til at nyde rigtigt godt af feriepengene især dem, der allerede har klaret sig godt gennem coronakrisen,« siger privatøkonomen.

»Hvor det til gengæld ser knap så lovende ud, er nogle af de brancher, der generelt har haft det meget svært det seneste halve års tid. Restauranter, kulturtilbud og hoteller har langt fra fået det samme boost som detailbranchen. Jeg kunne ellers godt have undt den hårdt trængte branche noget solid medvind,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Unikt dansk fænomen

Der er feriepenge for i alt 100 mia. kr., som er indefrosset på grund af overgangen til den ny ferielov. Folketinget har vedtaget, at danskerne foreløbig har kunnet få tre uger udbetalt som en direkte hjælpe til den danske økonomi under coronakrisen. Da loven om udbetalingen blev vedtaget antog regeringen, at feriepengene vil skabe omkring 9.400 job i år og næste år. Det er på forudsætning af, at feriepenge vil give 16 mia. kroner ekstra i privatforbrug.

Det ekstra forbrug skal holdes op mod, at danskernes samlede privatforbrug på et år er på omkring 1.000 mia. kroner.

Cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen, lægger ikke skjul på, at han er positivt overrasket over virkningen af udbetalingen af feriepengene. I lighed med Danske Bank laver Nordea også en overvågning af danskernes privatforbrug.

Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea »Vi har spurgt os selv, om det virkelig kunne give en så stor effekt med feriepengene, men vi kan se, at det gør det. «

»Det her kommer til at give et markant løft i privatforbruget. Det vil også vare ind i næste år. Vi har spurgt os selv, om det virkelig kunne give en så stor effekt med feriepengene, men vi kan se, at det gør det. Det er et unikt dansk fænomen med feriepengene, og det har været en god mulighed for at stimulere økonomien uden at bruge skattepenge på det. Når feriepengene bliver brugt, giver det et ekstra bidrag i moms, og der kommer også en ekstra skattebetaling, fordi danskerne skal betale skat af feriepengene, og så giver det ekstra beskæftigelse,« siger Helge J. Pedersen, der samtidig fremhæver, at forbrugstallene med al tydelighed viser, hvor asymmetrisk coronakrisen rammer.

Den situation blev naturligt nok strammet med de nye restriktioner, som regeringen annoncerede fredag.

»Vi kan se, at der ikke bliver brugt penge på rejseaktiviteter og heller ikke på mange af kulturbegivenhederne. Det er nogle af de brancher, som i forvejen var hårdt ramt. De bliver endnu hårdere ramt nu. Der vil komme konkurser inden for de særligt udsatte erhverv, medmindre de får en særskilt hjælp. Det er kun et spørgsmål om tid,« siger Helge J. Pedersen.

Tallene fra Nets viser, at det rent geografisk især var i Hovedstaden og Midtjylland at forbruget steg, da feriepengene begyndte at blive udbetalt. Siden er der kommet en stigning i forbruget i alle regioner.

Flere partier i Folketinget har luftet tanken om, at de sidste to ugers indefrosne feriepenge også kan blive udbetalt.