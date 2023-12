»Dette ur har en særlig plads i mit hjerte«

Et ur er aldrig bare et ur. Det er et smykke, et designsignal, en investering, et stykke ingeniørkunst – og en fortsættelse af et gammelt traditionshåndværk. Nogle af Europas mest ikoniske ure bliver til i en lille landsby ved navn Glashütte i Tyskland, og her beskæftiger de fleste af byens borgere sig med urmageriet.

Historien om NOMOS Glashütte begynder i 1990, kun to måneder efter Berlinmurens fald, da den tyske IT-entreprenør og amatørfotograf Roland Schwertner grundlagde virksomheden i Glashütte, en lille by i den tyske delstat Sachsen.

Glashütte er et historisk knudepunkt for tysk urmageri, så det var ingen tilfældighed, at Schwertner valgte netop den placering til sit nye firma. Det har han næppe fortrudt: I dag er virksomheden målt på antallet af solgte ure den største producent af mekaniske ure i Tyskland og beskæftiger over 200 ansatte.

I 2015, efter mange års udvikling, har NOMOS Glashütte lanceret »Neomatik movements« gennem moderne forskning- og produktionsteknikker. Med denne innovative tilgang har virksomheden halveret tolerancerne i urmotorer og øget deres præcision markant. Med en højde på kun 3,2 millimeter (3,6 hvis uret har datovisning) er de omkring halvt så tykke som andre automatiske urværker, der findes i sammenlignelige ure.

Virksomheden har udmærket sig ved at fokusere på sofistikerede Bauhaus-inspirerede ure med inhouse-producerede urværker og en evne til at lancere urmodeller, der taler til entusiaster verden over – i en kvalitet, der overgår det meste.

Grundlagde fanklub

En af dem er Christopher Waluga, der fik sit første NOMOS Glashütte i eksamensgave i 2017, da han færdiggjorde studierne og samme år grundlagde NOMOS Watch Club. Det skete i en hyldest til urmærket, der siden grundlæggelsen har medvirket til at genoplive tysk urmageri.

Da Waluga begyndte arkitekturstudierne på Bauhaus Universitet i Weimar, voksede hans interesse yderligere, især for ure der afspejler Bauhaus-skolens principper: Rene linjer og enkel æstetik og et ideal om at gøre kunsthåndværk tilgængeligt for de fleste.

»NOMOS Glashütte har en særlig plads i mit hjerte af flere grunde. For det første hælder min smag til det moderne og minimalistiske design fra det tidlige 20. århundrede, som NOMOS Glashütte fanger så elegant i deres ure. De rene linjer, enkle æstetik og overholdelse af principperne for Bauhaus-design gør urene særligt spændende for mig,« fortæller Christopher Waluga.

»Folkene bag brandet spiller også en stor rolle. I årenes løb har jeg lært folk at kende, der arbejder hos NOMOS Glashütte. De er ikke kun professionelle, men ærlige og imødekommende, hvilket er sjældent i urindustrien. Den tilgængelighed afspejles også i urene. For mig er de ikke bare tidsmålere men et symbol på min påskønnelse af design og kvalitet, min forbindelse til urfælleskabet og en afspejling af de positive interaktioner, jeg har haft med mærket.«

Dybt forankret kulturbærer

NOMOS Glashütte har en dybt forankret forbindelse til byen Glashütte, der går ud over blot at være en virksomhed i området. Deres tilstedeværelse har en betydelig indvirkning på byen og dens samfund på flere niveauer.

For det første skaber NOMOS Glashütte arbejdspladser lokalt. Derudover spiller virksomheden en stor rolle i at opretholde Glashüttes arv som et centrum for urproduktion. Byen har en lang historie inden for urmageri, og NOMOS Glashüttes tilstedeværelse og fortsatte engagement i at skabe ure af høj kvalitet hjælper med at opretholde denne arv. De arbejder ofte sammen med lokale håndværkere og urmagere, hvilket yderligere styrker båndene til lokalsamfundet og den unikke urmagertradition i området.

Det resulterer i mange forskellige modeller, design og teknologier, som henrykker entusiasterne.

»Jeg har seks NOMOS-ure, og jeg sætter pris på dem alle, men mit Tangente 38 »100 Years of Bauhaus – Red« Limited Edition betyder noget særligt. Jeg havde ikke råd til det, da det kom ud, men et par år senere besluttede jeg at købe det brugt. Jeg mødte den anden urentusiast, der solgte det til mig den følgende dag. Da jeg kom hjem og lagde uret, med dets urskive, der lignede gulnet vintage-skitsepapir, på min bedstefars gamle plantegninger, var det et perfekt match,« fortæller Christopher Waluga.

FAKTA Derfor skal du investere i et ur fra NOMOS Glashütte Når du investerer i et armbåndsur, er det ikke kun en økonomisk øvelse. Der er mange grunde til, at det er en god investering: Håndværk og kvalitet: NOMOS Glashüttes' ure er omhyggeligt fremstillet og bruger ofte deres egne urværker, der er designet og produceret internt. Dette sikrer en høj grad af præcision og pålidelighed. Tysk præcision: Glashütte-området i Tyskland er kendt for sin urmagertradition, og NOMOS er en del af denne arv. Deres urmageri har en stærk forankring i tysk præcision og teknisk ekspertise. Tidløst design: Urenes minimalistiske æstetik og tidløse design gør dem alsidige og velegnede til enhver lejlighed. Deres rene linjer og enkle urskiver gør dem elegante og letlæselige. Unik identitet: Hvert NOMOS Glashütte-ur har en karakteristisk identitet, der adskiller det fra andre mærker. Deres design og urværker har deres egen unikke stemme og æstetik, hvilket tiltrækker dem, der værdsætter individualitet og originalitet. Samleobjekt: På grund af deres unikke design og fremragende kvalitet betragtes NOMOS Glashütte-ure ofte som samleobjekter. Deres værdi kan stige over tid, især begrænsede udgaver eller særlige designs.

Særlige ure med særlige historier

NOMOS Glashütte har udviklet flere specielle design og kollektioner, der adskiller sig fra deres kerneudvalg og repræsenterer unikke tematiske tilgange eller samarbejder. Disse begrænsede udgaver og samarbejder med forskellige partnere, som for eksempel detailhandlere, designere eller organisationer, kan have unikke farver, detaljer eller temaer, der adskiller dem fra de almindelige linjer.

»Det mest specielle ur i min samling er lavet specielt for NWC. Folk fra vores urfællesskab deltog aktivt med moodboards, collager og farveideer. I stedet for den traditionelle tilgang med en designer, der designer et ur, var det et samarbejde, med diskussioner og afstemninger om designet,« husker Christopher.

NOMOS Glashütte har lavet ure i 175 år. Teknologien bag har udviklet sig siden, og det er urret "Tangente roségold neomatik" et eksempel på.

»Da alle ideerne først var samlet, overlod vi dem til NOMOS Glashütte. Det første designudkast, der kom tilbage, vandt øjeblikkelig genklang hos medlemmerne. De elskede det. Efter en Bauhaus-doktrin ønskede vi ikke kun godt design, men også overkommelighed og tilgængelighed. Limited editions er i sagens natur ofte uden for rækkevidde for mange entusiaster, så vi gjorde vores specialudgave tilgængelig på forudbestilling i 10 dage for alle, der er registreret i Facebook-gruppen eller på min blog. På den måde fik alle chancen for at få del i samarbejdet. Det blev en succes, der overgik mine vildeste forventninger.«