DR får kritik for satirisk video: »Det var da alligevel det mest usmagelige«

»Hej løver, jeg søger 50 kroner,« siger en 11-årig pige.

Hun hedder MibhaMae, er fra Myanmar og ejer ikke andet end en klump kul.Via noget, der skal ligne en Skype-forbindelse, deltager hun i en satirisk video med navnet »Løvens Bule«. En kvinde og to mænd sidder i panelet og betragter. Svaret er koldt: »For hvad?«

»For at overleve,« svarer pigen tilbage, hvorefter panelet diskuterer, om ikke det er ulovligt at tigge.

Scenen stammer fra en video, som P3 har offentliggjort på kanalens Facebook-side. Den er P3s satiriske greb på iværksætterprogrammet »Løvens Hule«, der i P3s hænder hedder »Løvens Bule«. Videoen er skabt for at kaste lys over Danmarks Indsamling, der i år samler penge ind til børn på flugt.

Pigen i programmet fortæller også om, at hendes mor er død efter at have trådt på en landmine. Alt, hun beder om, er at få »et bedre liv«.

Til det svarer kvinden i panelet:

»Men det bliver mit liv jo ikke bedre af. Hvor er afkastet i det her?«

Først da pigen siger, at hun måske bliver nødt til at flygte til Europa – måske endda Danmark – hvis ikke hun modtager penge, indvilliger de tre personer i panelet i at sende penge til pigen gennem MobilePay.

»Usmagelig« og »racistisk«

Adskillige brugere roser videoen for at være humoristisk, men det er bestemt ikke alle, der er enige i den udlægning.

»Det var da alligevel det mest usmagelige og ultra racistiske forsøg på underholdning, jeg har set længe. Fedt at være så privilegeret, at man kan gøre andre menneskers elendighed til en joke,« skriver en bruger på Facebook.

En anden bruger istemmer:

»Vi kommer jo ingen vegne ved at sparke nedad, og så kalde det for humor som dække.«

En tredje bruger undrer sig over, hvordan videoen overhovedet er blevet publiceret:

»Jeg kan slet ikke forstå, hvor mange mennesker der har været indblandet og har haft mulighed for at stoppe det, men som tilsyneladende er fuldstændigt blottet for selvindsigt og moral. Skam jer.«

God opvarmning

Formålet er ifølge DR, at flere danskerne skal punge ud, når Danmarks Indsamling finder sted på lørdag, 1. februar. Derfor fortæller Jonas Delfs, redaktionsleder på DR Ung Digital, DR3 og P3, at DR ikke har tænkt sig at ændre fremgangsmåde, hvis DR i fremtiden skal lave en lignende video.

»Der vil altid være nogen, der bliver sure. Det er klart, for det handler om mennesker, der har dårligere kår end danskere. Det er et følsomt emne, men kritikken giver ikke anledning til at ændre praksis,« siger Jonas Delfs:

»Jeg synes, at videoen har et meget ædelt formål. For den handler om, at man godt kan hjælpe andre uden at få noget igen. Det kan man grine ad eller få ondt i maven over, men videoen handler om det hykleri, vi oplever, når det kommer til indsamlinger. Det er en meget god opvarmning til showet på lørdag.«