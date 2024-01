Kongehus Abonnement

Kongehuset frygter akavede øjeblikke. Derfor er Kongens bog »et genialt træk«

I al hemmelighed landede Kongens nye surprise-bog onsdag morgen. Den viser, hvor langt Kongehuset er klar til at gå for at undgå kritiske spørgsmål, vurderer eksperter. Over for Berlingske forudsiger de en markant ændring i Kongehuset frem over. Men den er ikke uden risiko, lyder vurderingen.