Balladen om Nordic Waste er ikke slut med konkurs og check på 100 millioner – man har ikke altid en rig mand i baghånden

Kritikken af Torben Østergaard-Nielsen kommer ikke til at forstumme efter konkursen i Nordic Waste og oprettelsen af en fond på 100 millioner til at afhjælpe katastrofen. Det er på tide også at stille kritiske spørgsmål til myndighedernes ageren op til katastrofen.