Kan du se problemet på dette kort? Carlsberg kan ikke få øje på det. Men det kan rigtig mange andre

Carlsberg sælger mange øl i Kina. Nu er de kommet under beskyldning for lave et kort over Kina, som strider mod international ret. Carlsberg afviser, og siger, de har lavet en »visualisering af ølmarkedet« i området.