Hun flyttede til USA og blev skræmt. Nu vil hun have os til at gøre op med fastfood og sukker. Her er hendes vigtigste råd

Masseproduktion har kappet vores forbindelse til sunde spisevaner. Vil vi have et godt, langt liv, skal der handling til, lyder rådet fra japansk ernæringsekspert, der deler sine gode råd med Berlingskes læsere. Her kan du blandt andet finde ud af, hvad du aldrig bør spise igen.