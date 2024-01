Internationalt Abonnement

Alle 367 passagerer blev reddet i live ud af brændende fly i Japan. Succesen begrundes særligt med ét forhold

Alle ombordværende blev evakueret fra Japan Airlines-flyet tirsdag. Succesen tilskrives, at passagererne var dygtige til at undlade at bruge tid på at få deres håndbagage med ud af flyet.