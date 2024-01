Kultur Abonnement

»Syndens by« tager nyt skridt for at bremse festturister: »De står og tisser i kanalerne og viser bar røv«

Festturismen er blevet så massiv, at bystyret i Amsterdam nu står klar med kontroversielt forslag for sit berømte red-light district. Selv om problemet er særligt grelt i den hollandske hovedstad, sætter ideen både Københavns og andre europæiske storbyers problem under lup, mener hollandsk professor.