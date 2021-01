Uret tikker: 15.000 får sort skærm og kappet internetforbindelse om få dage

Op mod 15.000 husstande i Nord- og Midtjylland får om få dage sort tv-skærm og står uden internetforbindelse, fordi de ikke har reageret på en masseopsigelse, som blev sendt ud til 110.000 i september.

31. januar ved midnat bliver både tv- og internetforbindelsen slukket for alle, der hidtil har fået dem leveret gennem energiselskabet Eniig Fiber. Selskabet er nemlig i mellemtiden fusioneret med det store jyske energiselskab Norlys, som ejer tv- og internetleverandørerne Stofa og Boxer og tidligere hed SE/Sydenergi.

Danmarkshistoriens største slagmark

Derfor har Norlys som krævet af konkurrencemyndighederne masseopsagt alle Eniig Fibers kunder, som hidtil har fået tv og internet leveret af Norlys' konkurrent, Waoo.

Opsigelsen faldt i september, og siden har alle landets internetleverandører betragtet det nord- og midtjyske område som åben slagmark. De har kæmpet om at vinde kunderne, for det er første gang i danmarkshistorien, at så mange husstande på én gang slippes løs til fri jagt.

Få dage før der lukkes, må Norlys nu konstatere, at mellem 10.000 og 15.000 Eniig-kunder hverken har fornyet deres aftale med Waoo eller besluttet at skifte udbyder.

Ventetid truer – fastnettelefoner afbrydes ikke

Derfor sender Norlys nu påmindelser ud på både e-mail og sms til alle kunder, der har givet disse oplysninger til selskabet.

»Jeg kan kun opfordre alle til at få truffet et valg i dag. Alt efter hvilken udbyder man vælger, kan der være behandlingstid, før internet- og tv-abonnementet aktiveres. Skal man have en tv-boks eller ny router tilsendt, tager det også nogle dage. Desværre kan vi se, at påmindelserne ikke har den store effekt på trods af den skarpe deadline,« siger Sune Nabe Frederiksen, der er administrerende direktør for Norlys Digital, som Stofa og Boxer hører under.

De kunder, der har et fastnetabonnement og heller ikke har reageret, vil dog blive midlertidigt reddet. Norlys vælger at holde forbindelsen åben, indtil det er lykkedes at komme i kontakt med dem alle, så de – der primært formodes at være ældre – ikke pludselig står uden forbindelse til omverdenen.