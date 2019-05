Ung erhvervskvinde i shitstorm over 73 år gammel nazikonflikt

Endnu et firma er blevet indhentet af sin fortid fra 40ernes Tyskland.

For i Tyskland læger tiden ikke alle sår, hvis man i 1940erne har haft kvindelige tvangsarbejdere fra nazikontrollerede Ukraine til at arbejde i sin virksomhed.

Det har givet den tyske virksomhed Bahlsen problemer i den forgangne uge.

Det 130 år gamle imperium, der er bygget på kiks og kager, er endt i en møgsag i den tyske dagspresse, efter at den 25-årige medejer Verena Bahlsen har været »uvidende om virksomhedens historie« med ufølsomme kommentarer i den forgangne uge.

Kagevirksomheden Bahlsen har brugt 200 ukrainske kvinder til tvangsarbejde i virksomheden i perioden fra 1943 til 1945, hvor Ukraine var nazistyret under Anden Verdenskrig.

Kontroversen startede ifølge BBC ved en marketingkonference i sidste uge, hvor den 25-årige medejer af Bahlsen fra talerstolen havde sagt:

»Jeg er kapitalist. Jeg ejer en fjerdedel af Bahlsen, og det er fint. Jeg vil købe en yacht og andre lignende ting.«

Selv om det blev modtaget med grin og klapsalver fra publikum, har flere brugere på sociale medier siden vendt sig mod den unge kvinde for hendes ufølsomhed og manglende hensyn til virksomhedens historik for at udnyttelse tvangsarbejdere under krigen for 74 år siden.

Efterfølgende konfronterede tyske medie Bild Verena Bahlsen med kritikken af hendes ufølsomhed, men det hjalp ikke den unge forretningskvinde på vej:

»Det var før min tid, og vi betalte tvangsarbejderne nøjagtig det samme, som vi betalte de tyske arbejdere, og vi behandlede dem godt,« lød svaret.

Det er fået flere til at opfordre til boykot af den tyske kiksevirksomhed.

Udmeldingen fik efterfølgende »Nazi Forced Labour Documentation Centre« i Berlin til at beskylde Bahlsen-familien for at have et hul i hukommelsen mellem generationerne.

Også den tyske politiker Lars Klingbeil fra de tyske socialdemokrater blandede sig i debatten:

»Hvis man arver så meget rigdom, arver man også ansvaret og burde ikke være så arrogant,« lød det.

Det affødte onsdag en undskyldning fra den 25-årige arving, der forklarede, at hun ikke kender nok til virksomhedens historie, men at det vil ændre sig:

»Som den næste generation har vi ansvar for vores historie. Jeg undskylder udtrykkeligt til alle dem, jeg har såret,« meddelte hun.

Espresso House i lignende problemer

Det er ikke første gang, at tyske virksomheder ender i problemer i det 21. århundrede for sin ageren under krigen for over 70 år siden.

I marts kom det frem, at den tyske Reimann-familie, der ejer JAB Holding og dermed kaffegiganten Espresso House, ikke alene støttede Adolf Hitler og det nazistiske styre, men tillige brugte krigsfanger som arbejdskraft på deres kemikaliefabrikker dengang.

JAB Holding er bare det seneste eksempel i rækken.

I 2000 samlede en gruppe større tyske virksomheder, der alle sammen samarbejdede med det nazistiske styre under Anden Verdenskrig, milliardstore beløb til efterladte efter holocaust og anden lignende velgørenhed.