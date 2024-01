Virksomheder Abonnement

EU vil tage nyt skridt i teknologikampen – Kina skal ikke have fingre i højteknologi

Granskningen af udenlandske investeringer i EU-landene forstærkes for at forhindre, at avanceret højteknologi ender i forkerte hænder. Samtidig skal der mere fart på den europæiske egenudvikling af nye teknologier.