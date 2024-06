Samfund Abonnement

Vitaminpiller kan være farlige for sundheden. Sådan sikrer du dig, at du ikke tager for mange

Mængden af vitaminer og mineraler, der sælges i diverse kosttilskud, risikerer at gøre mere skade end gavn, fortæller forskere. De kommer med et konkret råd til, hvordan vi sørger for at være på den sikre side, når vi handler ind af kosttilskud.