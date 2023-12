Samfund Abonnement

Siger du ofte ja til ting ude i fremtiden, du i virkeligheden ikke gider? Pelle Guldborg forsker i, hvordan du undgår det

Selvom vi ikke har lyst lige nu, har vi tendens til at tro, at vi om et par måneder gerne vil deltage i et socialt arrangement, en konference eller et halvmaraton. Men når tiden nærmer sig, fortryder vi. Det fortæller adfærdsforsker Pelle Guldborg, der har et råd til, hvordan vi bliver kærligere mod vores fremtidige jeg.