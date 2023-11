Samfund Abonnement

Forleden afslørede en chatbot sin dybeste hemmelighed. Det kan betyde, at vi er tættere på kunstig intelligens, end vi aner

Kunstig intelligens er endt på forsiden af alverdens aviser, efter at en chatbot erklærede sin kærlighed til en journalist. Det taler direkte ned i frygten for storhedsvanvittige maskiner, der vil udslette menneskeheden. Det sker ikke, beroliger dansk professor, men han må oftere og oftere tage sig selv i at tænke »wauw, hvor kom det fra?«