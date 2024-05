Samfund Abonnement

De spiser løs og motionerer ikke, men tager aldrig på – og de kan være en del af løsningen på den stigende overvægt

En lille gruppe af »naturligt tynde« mennesker er de senere år begyndt at fange forskernes interesse. Selvom de spiser masser af kalorier, tager de ikke på i vægt. De har hverken spiseforstyrrelser eller for højt stofskifte. Årsagerne til deres lave vægt skal findes et andet sted, fortæller Danmarks førende forsker på området.