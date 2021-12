Danske omikrontal skaber glæde i udlandet – SSI er nu også mere optimistiske

Lyt til artiklen

»Danmark ser tidlige tegn på, at omikronstigning kan undgås«.

Sådan lyder overskriften i Washington Post, der ligesom andre udenlandske medier flittigt har beskrevet, at danske smitte- og indlæggelsestal skaber grundlag for »forsigtig optimisme« i forhold til, at lande med høj vaccinationstilslutning muligvis kan afbøde den voldsomme omikronbølge.

Derudover fremhæver Washington Post, at Danmarks hurtige udrulning af et tredje boosterstik er med til at skabe håb om, at Danmark kan undgå de voldsomme indlæggelsestal, som landet har forberedt sig på.

»Det er for tidligt at slappe af, men det er opmuntrende, at vi ikke følger det værst tænkelige scenario,« siger Tyra Grove Krause, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, til det Washington Post.

Dog understreger Tyra Grove Krause, at der endnu er en del forbehold – såsom at smitten på nuværende tidspunkt især spreder sig blandt unge.

Anderledes hos danske medier

Fortællingen om den danske smitteudvikling som værende positiv og noget, der kan skabe »forsigtig optimisme«, afviger dog i forhold til det, danske medier beskriver.

Som et af de første europæiske lande, der for alvor blev ramt af den eksplosive stigning med omikronvarianten, har fokus blandt danske medier især været på høje smittetal og på usikkerheden i forhold til, hvorvidt indlæggelsestallene ville stige i så høj grad, at sundhedsvæsenet ville blive overbelastet.

»Vi er meget usikre på, hvad det er, vi går i møde. Der er potentiale for, at det kan være rigtig mange indlæggelser, og det er også det, seruminstituttet melder ud,« udtalte overlæge på Rigshospitalets intensivafdeling Nicolai Haase i torsdags til Berlingske.

Ifølge forhenværende og mangeårige direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg har udenlandske medier ret, når de beskriver, at de danske indlæggelsestal giver anledning til forsigtig optimisme.

Dog mener han, at det er forkert at konkludere, at man kan afværge selve »omikronbølgen«.

»Man kan ikke afværge omikronbølgen – man kan afværge indlæggelserne. Det er indlæggelsestallene, der ser fornuftige ud, for smitten med omikron er jo fortsat meget kraftig. Der er forbehold ved indlæggelsestallene, men jeg har også en optimisme i forhold til, at det indlæggelsesmæssigt ikke bliver så alvorligt, som vi har frygtet,« fortæller han.

Flest boostervaccinationer per indbygger

Washington Post fremhæver, at det danske testsystem, smitteopsporing og dataindsamling er en afgørende faktor med hensyn til, at forskere har realtidsdata til at vurdere pandemiens udvikling.

Derudover viser tal fra Our World in Data, at Danmark er det EU-land, som har udført flest boostervaccinationer per indbygger.

Selvom smitteprocenten blandt vaccinerede og uvaccinerede er stort set den samme, er der i Danmark dog langt flere uvaccinerede, der bliver indlagt med covid-19 i forhold til antallet af vaccinerede.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at mens 7 ud af 100.000 vaccinerede danskere er indlagt, gælder dette 34,5 ud af 100.000 uvaccinerede indlagt.