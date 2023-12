Samfund Abonnement

Akutpakke til vandmiljøet hjælper med mindre end én procent af regeringens miljømål

Den blev hyldet som et skridt mod et sundere vandmiljø. Men reelt rykker regeringens akutpakke, der er en del af finansloven, næppe meget i forhold til at bekæmpe iltsvind og død havbund, viser Berlingskes beregninger.