21. låge: »Bertil kom til kaffen«

»Prins Bertil af Sverige og Marguerite Viby af hele Norden, samtalende ved en svensk Camel-cigaret.«

Sådan lyder billedteksten, da Ekstra Bladet i den varme krigssommer 1942 har begivet sig op langs kysten for at forevige de kendte ved premieren på den mondæne Hornbækrevy. Prins Bertil og den tilbedte skuespillerinde Marguerite Viby – med noget så sjældent som en ægte cigaret fra den anden side af Øresund. Hvor celebert kan det blive?

»Once upon a time there was a little boy called – prince Bertil.«

Ingen fritter de to ud om bekendtskabet. Slet ikke en pæn presse, der for 80 år siden ikke kunne drømme om at gå for tæt på to så populære, ophøjede skikkelser. Med et sted i baggrunden, men ikke på billedet, er også Marguerite Vibys mand, grossereren Knud Wold, som hun er blevet gift med i 1938 og har den fireårige datter Susse med. Heller ikke han stiller tilsyneladende spørgsmål ved forbindelsen. Næppe fordi han ikke ved, hvad der foregår. Men fordi han er ligeglad.

I 1942 står Marguerite Viby på toppen af sin succes. Hun er det nærmeste, vi kommer en vaskeægte filmstjerne herhjemme. Den uforlignelige, autodidakte komedienne med dansk teaters rappeste replikføring er en af danskernes abslolut fortetrukne stjener. En pige med pep og fart over feltet. Sød, sjov og skælmsk. Væver, sprælsk, adræt og i besiddelse af et pragtfuldt humør: Vipti, vupti, Optimist! Hendes popularitet giver hende efterhånden også mulighed for at filme i Sverige til trods for tyskernes besættelse af Danmark. Det er her, den gifte skuespillerinde gennem fælles venner træffer den svenske kongesøn Bertil, da hun i foråret 1942 er taget til Stockholm for at forberede filmen »Lyckan kommer«.

Den sportsinteresserede prins Bertil af Sverige til landskamp med Frederik IX i oktober 1951.

Prins Bertil, der er lillebror til den danske kronprinsesse Ingrid, går også under tilnavnet Prince Charming. Den marineuddannede prins er lidt af en levemand med sans for bordets glæder og smukke kvinder, dertil lidenskabeligt optaget af motorsport. Hans familie havde gerne set ham afsat til den hollandske kronprinsesse Juliane, men det er en forbindelse, det lykkes ham at undgå. Til gengæld tyder meget på, at den sjove og levende danske filmstjerne mere er noget for ham. I hvert fald hvis man skal tro Marguerite Vibys dagbog, som journalisten Ebbe Mørk refererer i sin bog om Marguerite Vibys liv.

I maj 1942 er der stort set ikke den dag, hvor prinsen ikke dukker op i de få nedfældede linjer. For eksempel den 26. maj: »Spiser middag hjemme. Bertil kom til kaffen (med cognac).«

Udlandet tæller ikke

End ikke da Marguerite Viby har fået et telegram om, at hendes mand pludselig vil indfinde sig i Stockholm, bliver der panik. Tidligere har skuespillerinden nemlig noteret, at der kun er tale om utroskab, hvis den finder sted på dansk grund. Hvad man laver i udlandet, tæller ikke. Knud Wold kan tilsyneladende sagtens finde ud af at more sig på egen hånd i den fremmede hovedstad, og ægteparret spiser ovenikøbet middag med Bertil. Men straks Knud Wold er rejst igen, er dagbogen fyldt med middage på slottet eller notater om, at »Bertil kommer her«.

Alting har dog en ende, for prinsen sendes til London som assisterende marineattaché. Men den dejlige Marguerite får ham til at tilbringe et par uger i sit sommerhus ved Smidstrup. Her hygger de sig gevaldigt med cykelture ud i sommerlandet og sludretimer på Rågeleje Badehotel og med at dase i kurvemøblerne på terrassen. Marguerite Vibys mand er til gengæld henvist til et værelse hos naboen:

»Knud bor i Lottes store gæsterum og »besøger« os af og til,« skriver Viby. Hendes mand har til gengæld travlt med at gøre førnævnte kvindelige nabo sin opvartning, så meget tyder på, at sommeren i Smidstrup har gjort kål på parrets oprindelige regler for udenomsægteskabelige affærer.

Marguerite Viby i sit sommerhus ved Smidstrup med datteren Susse i 1940. Der er ikke mange notater om datteren i løbet af kærlighedssommeren et par år senere.

Midt i august følges Viby og prinsen til Stockholm, inden Bertil må videre til London. Herfra sender han de følgende måneder en håndfuld glødende telegrammer til sin elskerinde, der er indlogeret på Hotel Cecil. For eksempel hedder det 6. november:

»Wecome Back to Sweden wish I was there miss you every day once upon a time there was a little boy called – prince Bertil«.

33 års venten

De mødes igen i april 1943, da prinsen er kortvarigt hjemme på besøg, og Marguerite Viby endnu en gang filmer i den svenske hovedstad. Men i august samme år er det slut.

Prins Bertil møder den, der skal blive hans livs kærlighed, den elegante og stadig gifte officersfrue Mrs. Lilian Craig. Men der skal gå hele 33 år, før parret kan få hinanden, for da storebroderen, kronprins Gustav Adolf, omkommer ved en forfærdelig flyulykke i Kastrup Lufthavn 26. januar 1947, bliver Sveriges tronarving den kun etårige Carl Gustaf. Bertils andre brødre, Sigvard og Carl Johan vil aldrig kunne blive konger, for de har fraskrevet sig retten ved at gifte sig borgerligt. Ugifte Bertil er den sidste, der har arveret. Så først da Carl Gustaf i 1976 formæles med Silvia med udsigt til børn, kan Bertil blive gift med sin Lillian.

Ingen ved, om dronning Ingrid kendte til lillebroderens affære med Marguerite Viby, men livet igennem var hun en stor beundrer af skuespillerinden. Her lykønsker hun Marguerite Viby ved sidstnævntes 50 års jubilæum i 1976.

Marguerite Viby og prins Bertil ses dog indimellem efter krigen. Tager en drink eller en frokost. Alt tyder dog på, at den intime kontakt er ophørt mellem dem. Men en plads i prinsens hjerte havde hun altid. Dronning Ingrid var fan af Viby og overværede altid hendes forestillinger. Da Det ny Teater åbnede som nyrenoveret musicalteater i 1994, fik de to ældre damer sig også en sluddder. For sidste gang. »Jeg skal hilse Dem fra Bertil,« sagde dronningen.

