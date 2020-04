12 beboere døde med coronavirus på plejecenter i København

På plejecenter Sølund i København er 12 beboere afgået ved døden efter at være blevet smittet med coronavirus.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune oplyser:

»I perioden 17. marts til og med 16. april er 12 beboere afgået ved døden med corona-virus. Det et ikke muligt at afgøre med sikkerhed, om de konkrete dødsfald er sket som følge af smitte med COVID-19, om borgerne er døde som følge af anden sygdom og svækkelse, eller om COVID-19 har været en medvirkende årsag. Men en sundhedsfaglig gennemgang viser, at halvdelen af disse dødsfald formentlig ville være sket under alle omstændigheder inden for kort tid på grund af flere konkurrerende sygdomme.«

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune oplyser også at:

»Der er 15 medarbejdere testet positive for COVID-19 – det er cirka 7 pct. af de 220 medarbejdere på plejecenter Sølund.«

Plejecenter Sølund er ikke det eneste plejehjem, der har været ramt af coronavirus. Plejecentre i både Roskilde, Vallensbæk og Brønderslev har også været ramt.

Det kommunale plejehjem Sølund på Indre Nørrebro er med sine 160 beboere Københavns største plejehjem.

Opdateres...