Helene synes, at det er drønspændende at forske i chefsindets mørke sider: Der er lidt true crime over det

Psykologen Helene Hoppe Revald har i flere år arbejdet med ledelsespsykologi. Det er et felt, hun synes bliver ved med at være spændende. Ikke mindst, fordi det har så stor betydning for de fleste af os. Flertallet af arbejdende mennesker har nemlig en chef, de skal indordne sig under. På godt og ondt. Fold sammen

Læs mere