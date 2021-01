Rune var sidste mand i køen og fik sin Michelin-nytårsmenu klokken et om natten: »Ejeren så opgivende ud«

Rune Hasselager er en af de mange, der stod i den lange kø for at hente nytårsmenu fra Kokkeriet i går. Efter at have ventet i fire timer, forlod han køen, ligesom flere andre.

Men fordi Rune Hasselager, hans kone og venner holdt nytår lige ved siden af, gik de ned en gang i timen fra klokken 19 for at se, om køen var væk. Chefkokken Sammy Shafi havde nemlig skrevet på Facebook, at man ikke kunne få refusion:

»Om ikke andet, kunne vi jo spise det som natmad, tænkte vi. Vi var vist de sidste i køen, og der var klokken et – indrømmet, vi var nok lidt fulde og ville spille »Thank you for the music« for personalet. Der var særligt én ansat, der så så nedkæmpet ud, at jeg ikke tror, en automatisk dør ville åbne for vedkommende. Det så hårdt ud,« siger Rune Hasselager til Berlingske.

Chefkokken Sammy Shafi var dernede, og på det tidspunkt så også han så nedslået ud, at Rune Hasselager ikke ville brokke sig, siger han.

»Vi havde haft øl med ned til dem, der stod i køen, men da vi så Sammy, gav vi også ham en øl. Han så meget presset ud, men vi sagde, han burde give øl til sine medarbejdere, der havde holdt ud.«

Sagde han undskyld? Eller hvad sagde han?

»Han talte om, at han var overrasket over, det var sket igen ligesom for otte år siden. Og han så virkelig opgivende ud, da han fortalte om den Facebook-protestgruppe, der er blevet lavet. Han har jo kun sig selv at takke for det. Men vi tænkte, at vi lige så godt bare kunne tage ja-hatten på og ønske ham godt nytår. Vi var formentlig de første, der var bare lidt søde ved ham den dag, så han åbnede sin kølecontainer og sagde, at vi kunne tage det mad, der ikke var blevet hentet. Men der var mest vegansk mad tilbage.«

Det har tilsyneladende aldrig kunnet lade sig gøre at udlevere al maden, hvis man regner lidt på det.

»Nej, de skulle have udleveret 28 kuverter i minuttet, det virker jo åbenlyst åndssvagt – det ved de jo, ikke kan lade sig gøre.«

Du lyder egentlig, som om du har haft en ret sjov aften, men hvad tænker du om Kokkeriets nytårstakeaway?

»Jeg er primært overrasket over, at man kan have en så dårlig forretningsmodel. Nu husker alle jo Kokkeriet for at fucke nytåret op i stedet for at fremhæve den lækre mad, de laver. Og så er jeg overrasket over, at han rent faktisk var dernede, for man kunne jo frygte, at det var en type, der bare var smuttet med pengene.«

»Han har jo slået et større brød op, end han kan bage, og vi var jo så heldige, at jeg havde lavet en lasagne til børnene, så det var vores nytårsmenu. Til gengæld skal vi nu spise jomfruhummerne, vi skulle have haft i går, så det glæder vi os til.«

Berlingske har mailet med Sammy Shafi, men han har endnu ikke ønsket at kommentere.