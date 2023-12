Putins mand vil nationalisere Carlsbergs russiske forretning

Tajmuraz Bollojev stod i spidsen for Baltika i begyndelsen af 1990erne og er nu hentet tilbage som øverste chef for det engang Carlsberg-kontrollerede russiske bryggeri. Her ses han sammen med den tidligere russiske præsident Dmitry Medvedev, mens de studerer bygningen af faciliteterne til OL i Sotji. Fold sammen

Læs mere