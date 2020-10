Nye TV-prisstigninger på vej fra YouSee til en mio. husstande

Trods det største frafald af kunder i mands minde puster Danmarks største TV-leverandør, det TDC-ejede YouSee, nu til ilden og hæver priserne med op til 40 kroner om måneden, samtidig med at der bliver fjernet flere TV-kanaler.

De lidt over en million TV-kunder hos YouSee vil onsdag få besked om, at deres TV-pakker fra årsskiftet stiger med helt op til 40 kroner om måneden. Grundpakken sættes ti kroner op, mellem- og fuldpakkerne stiger med 20 kroner, og også bland-selv-pakkerne får en tur i prisskruen. Den med 20 points bliver 30 kroner dyrere hver måned, mens den med 36 points stiger 40 kroner – eller 480 kroner om året.

Ud med Disney-kanal og radiolytning

Samtidig lukker YouSee for, at man kan høre radiokanaler gennem TV-pakken, altså på sin fjernsynsskærm, og man lukker Ekstrakanalen og fjerner Disney XD, der erstattes af kanalen Nick Toons, bekræfter YouSees direktør, Jacob Mortensen, over for B.T.

YouSee har ellers kvartal efter kvartal mistet så mange kunder som ingensinde før oven på ændringer for præcis et år siden, hvor YouSee fjernede alle Discoverys sports- og underholdningskanaler.

Allerede i oktober-december, hvor opsigelsen endnu kun blev heftigt diskuteret men ikke var udført, forsvandt 24.000 TV-kunder. I januar-marts sagde 61.000 TV-kunder – svarende til flere end 670 om dagen alle ugens syv dage – farvel til TDC-koncernen, og mange opsagde samtidig deres internet- og mobilabonnement. I april-juni forsvandt endnu 41.000 TV-kunder, flere end 450 hver eneste dag, og igen sagde mange af dem andre abonnementer op samtidig.

Analytiker: »Jeg troede, at det var en aprilsnar«

Teleanalytiker John Strand, direktør i Strand Consult, der rådgiver teleselskaber verden over, er rystet over de nye prisstigninger og ændringer hos YouSee.

»Det er så vildt, at jeg troede, at det var en aprilsnar – men kan forstå, at det er det ikke. Det ser ud, som om ledelsen i YouSee putter i kakkelovnen, så de kan slå deres tidligere rekorder for, hvor mange kunder man kan miste på et kvartal,« siger han.

Han oplever det, som om »TDCs kundeforståelse er forsvundet hurtigere end deres kunder – og det siger noget«.

»Det er nok en af de eneste virksomheder, der konsekvent forringer kundernes produkt, samtidig med at de hæver priserne. Det gør de, samtidig med at kunderne løber ud af butikken i et tempo, der gør, at de nok har slået flere verdensrekorder for, hvor dårligt man kan drive den type af forretning,« siger John Strand.

Nyt TV-abonnement over internetforbindelsen

I juni fik en række YouSee-kunder med såkaldte »ældre abonnementstyper« prisstigninger på op mod 100 kroner om måneden – den største stigning, der er set i lang tid på noget TV-abonnement.

YouSee lancerede 22. september en ny type TV-abonnement, YouTV, som blander TV-kanaler og streamingtjenester i et internetbaseret abonnement, der ikke som hidtil kræver, at man har andre abonnementer i TDC-koncernen. Derved kan alle, der har en internetforbindelse, tegne abonnement, uanset hvor de bor. Tiltaget skal forsøge at dæmme op for kundestrømmen mod udgangsdøren.