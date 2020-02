Magasin med vilde ekspansionsplaner: Vil åbne i hele Europa – første stop er Norge

Mens de fleste stormagasiner i den vestlige verden er i stor krise og lukker på stribe, har danske Magasin, der har syv danske stormagasiner, vilde ekspansionsplaner.

I november sidste år åbnede Magasin en webshop i Sverige, og det er gået så godt, at den danske stormagasinkæde nu er klar til at skrue op for ambitionerne for salget på nettet.

»Vi vil gerne åbne vores webbutik i hele Europa, og vi begynder med Norge allerede i år,« siger Lise Bloch Thomsen, der er kommerciel direktør for Magasin.

Efter Norge er planen at indtage lande som Tyskland, Grønland, Island og Færørerne.

Derudover er Magasin i gang med at undersøge mulighederne for at åbne et stormagasin på den anden side af Øresund, for svenskerne har taget væsentligt bedre imod webbutikken, end Magasin havde forventet.

»Der er mange svenskere, der kommer i vores butik på Kongens Nytorv, så vi havde primært markedsført webbutikken til Sydsverige, men nu viser det sig, at der også er ret mange kunder i Stockholm, så der er ingen tvivl om, at der er et ret stort potentiale for os i Sverige,« siger Lise Bloch Thomsen, der endnu ikke kan sige, hvilken svensk by der skal have en fysisk Magasin.

»Vi afventer at se mere data på, hvem der godt kan lide os, og hvor de bor, og så tager det lang tid at finde velegnede lokaler, så det er ikke noget, vi åbner i morgen eller i overmorgen,« siger hun.

Investerer digitalt

Mens Magasins onlinesalg vokser hurtigt og nu udgør mere end ti pct. af omsætningen på 2,9 milliarder kroner, var salget i de syv fysiske stormagasiner i det seneste regnskab faldende, og derfor er satsningen på nethandel ifølge Magasins økonomidirektør, Peter Fabricius, særdeles vigtig.

De seneste år har Magasin investeret meget i de syv storcentre. Men nu er strategien i stedet at »omdirigere« investeringerne, så der bliver brugt flere penge på det digitale.

»Standarden i vores fysiske butikker er grundlæggende rigtig høj. Vi investerede 100 millioner kroner i renoveringen af Kongens Nytorv for ganske nylig, så vores investeringsniveau stiger ikke med ekspansionen, men vores fokus er anderledes. Og det kan vi, fordi vi allerede har investeret meget i vores butikker,« siger Peter Fabricius.

FAKTA Tidslinje: Magasins mange ejere Magasins historie går tilbage til 1868, hvor Theodor Wessel og Emil Vett åbnede en forretning i Aarhus under navnet Emil Vett & Co. I 1871 lejede virksomheden lokaler i det daværende Hotel du Nord på Kongens Nytorv i København, som er den adresse, der i dag huser det største af Magasins stormagasiner i Danmark.

Frem til midten af 1990erne var selskabet bag Magasin kontrolleret af Emil Vetts efterkommere gennem Magasin du Nord Fonden.

I november 2004 blev koncernen solgt til et islandsk køberkonsortium, M-Holding, med selskabet Baugur Group i spidsen.

I februar 2009 gik Baugur Group i betalingsstandsning, og M-Holding blev overtaget af investeringsbanken Straumur.

I november 2009 blev Magasin købt af den engelske stormagasinkæde Debenhams for 101 millioner kroner.

I 2018 var Debenhams i stor økonomisk krise og satte Magasin til salg for to milliarder kroner.

I foråret 2019 var Debenhams’ økonomiske situtation så slem, at selskabet gik i rekonstruktion og blev taget af børsen. Debenhams bliver nu kontrolleret af selskabets långivere, der har lagt en redningsplan. Om den fortsat involverer et salg af Magasin er uvist. FOLD UD FOLD UD

Magasin har blandt andet investeret i en ny platform til sin webbutik, som skal forbedre brugeroplevelsen for onlinekunderne og blandt andet gøre webbutikken lettere at bruge på mobilen, hvor 70 pct. af kædens webkunder shopper.

Den nye platform gør det samtidig det lettere for Magasin at skalere den nye webbutik.

»Vi får den bedste platform, der findes i markedet, og som store spillere som Adidas også bruger, så når vi lancerer vores nye site om et par måneder, er det ret let at koble nye lande på,« siger Lise Bloch Thomsen.

Magasin har et lager i Kolding, hvor robotter automatisk registrerer og pakker de varer, der bliver bestilt, og robotterne gør det både effektivt og billigt at gøre pakkerne klar til levering.

Magasins økonomidirektør, Peter Fabricius, og kommercielle direktør, Lise Thomsen, styrer kæden i Danmark uden den store indblanding fra de engelske ejere, den kriseramte stormagasinkæde Debenhams.

Dyrt at sende sko og skjorter til Sverige

Til gengæld koster det at levere sko og skjorter fra Kolding til det nordlige Sverige, når Magasin stadig sender relativt få pakker afsted.

Peter Fabricius frygter dog ikke, at ekspansionsplanerne i Europa vil gå ud over indtjeningen, selv om den hårde konkurrence på nethandel betyder, at flere og flere webbutikker betaler fragten for deres kunder og skal kunne levere samme dag, som varen bliver bestilt.

»Det er klart, at det er lidt dyrere at sende en pakke til Sverige, men det er nu ikke så voldsomt, så vi mener, at vi kan overkomme det,« siger økonomidirektøren, der ser returvarer som det største problem for indtjeningen.

»Det er der, hvor detailhandlen virkelig har det svært, for hvis en vare kommer ud af et lager tre gange, så er det økonomisk set bedre at smide varen ud, for så har du brugt for mange penge på at lagerføre varen, rense den og gøre den klar til næste forbruger,« siger han.

Derfor arbejder Magasin også på minimere antallet af returvarer ved guide forbrugerne om kvalitet og størrelser i webbutikken.

Uvist om Magasin stadig er til salg

Magasins ejer, engelske Debenhams, der driver en lang række stormagasiner i Storbritannien, har de seneste år været i voldsom krise, og selskabet gik i foråret i rekonstruktion – det, der tidligere hed betalingsstandsning.

Debenhams havde ligesom mange andre stormagasiner i den vestlige verden i lang tid kæmpet med enorme udfordringer på det engelske detailmarked, hvor særligt discountbutikker og nethandlen løber med kunderne, og gælden i selskabet blev ved med at vokse og vokse og lød i april på på svimlende 4,5 milliarder kroner.

Siden har Debenhams’ långivere overtaget kontrollen af stormagasinkæden og lagt en redningsplan, hvor de lukker butikker og rationaliserer driften i kæden, der også har fået en ny investor ved navn Silverpoint.

Selv om Debenhams er i krise, har Magasin dog ikke skullet hæve udbyttet til ejeren. Det er i regnskabsåret på 76 millioner kroner og har ligget på det samme niveau de sidste mange år.

Og selv om ejeren er i krise, har det ifølge Peter Fabricius ikke betydet, at Magasin har haft for få midler til at investere i forretningen.

»Vi er heldige, fordi vi har en del penge at investere for, og der har ikke været noget bøvl med vores ejere. Jeg ved godt, at de har været igennem en ordentlig tur, men de har faktisk været nogle gode ejere af Magasin,« siger han og peger på, at Debenhams også har givet Magasins ledelse frit spil til at styre den danske kæde.

»Alle vores planer er opfundet her i huset,« siger han.

Kriseramte Debenhams satte i august 2018 Magasin til salg for to milliarder kroner. Om Magasin stadig er til salg, vil Peter Fabricius ikke svare på.

»Jeg ved ikke mere end dig,« siger han.