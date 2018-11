Krig på auktionsmarkedet: Bruun Rasmussen går i struben på Lauritz.com og Den Blå Avis

Det er en kold og mørk tirsdag morgen, men på aktiemarkederne er der hedt i øjeblikket. Nye amerikanske udmeldinger i handelskrigen mellem USA og Kina har fået aktierne til at dykke kraftigt, både i USA og Asien hen over natten.

Herhjemme er der også varmt på ejendomsmarkedet, hvor den konkursramte investor Nils Jansson er i fuld gang igen efter at have sat sine to mindreårige døtre i spidsen for sine selskaber.

Men vi begynder på auktionsmarkedet med nyt om Bruun Rasmussen.

1. Bruun Rasmussen går i struben på Lauritz.com og Den Blå Avis

Tirsdag lancerer Bruun Rasmussen et nyt forretningsben, »Direkte Aution«, som går målrettet efter autionsgenstande til en værdi af under 3.000 kr.

Det skriver Børsen.

»Det er gået godt de seneste år, og så kan man godt blive lidt fartblind og glemme fokus på det nedre segment. Det gør vi noget ved nu. Vi vil gerne være et auktionshus for alle,« siger adm. direktør Jakob Dupont fra Bruun Rasmussen til Børsen.

Ifølge Jakob Dupont er potentialet omkring 200 mio. kr. på det danske marked. Bruun Rasmussen omsatte sidste år for 517 mio. kr.

I dag sidder spillere som Lauritz.com og Ebay-ejede Den Blå Avis tungt på markedet, og der er derfor lagt op til benhånd konkurrence på et marked, hvor tillid og omdømme betyder meget. Det ventes at bliver Bruun Rasmussens store fordel.

2. Blodrødt aktiemarked rammer især Apple og Facebook

Natten til tirsdag har budt på markante fald på aktiemarkederne i både USA og Asien.

Mandag aften dansk tid måtte især Facebook, Apple og Amazon se investorerne sælge ud af deres aktier. Standard & Poor's faldt med 1,7 pct., men det teknologitunge Nasdaq faldt med hele tre pct.

Apple måtte tage et kursfald på fire pct., mens Amazon fald 5,1 pct, Facebook 5,7 pct., Alphabet, som ejer Google 3,9 pct. og Netflix 5,5 pct.

Det er især en negativ stemning omkring Apple på grund af tegn på svag efterspørgsel efter den nye iPhone-model, der rammer alle teknologiaktierne.

Samtidig er investorerne bekymrede over den fortsatte handelskrig mellem Kina og USA. Flere havde håbet på forsoning, men USA's vicepræsident, Mike Pence, talte i hårde toner til Kina på weekendens APEC-topmøde.

Kursfaldende forsatte i Asien og Stillehavsområdet, da børserne åbnede tirsdag.

3. Ejendomskomét bruger udskældt børnefinte

Den konkursramte ejendomsinvestor Nils Jansson, der står i spidsen for kapitalfonden Blackstones indtog i Danmark, har sat sine to mindreårige døtre til at stå i spidsen for sine selskaber, skriver Berlingske.

Nils Jansson står i spidsen for ejendosmselskabet 360 North med adresse i Herlev. 360 North har sammen med kapitalforvalteren Blackstone købt ejendomme for milliarder i hovedstaden de seneste år. Men det er hverken Nils Jansson eller Blackstone, der ejer selskabet. Det gør derimod Nils Janssons to døtre, som begge er mindreårige.

Konstruktionen er velkendt og omstridt. Populært bliver den kaldt »børnefinten«.

Lars Kiertzner, chefkonsultent i brancheorganisationen FSR, Danske Revisorer, kalder konstruktionen for et kreditorly, hvor Nils Jansson bevidst forsøger at undgå, at kreditorer fra tiden omkring finanskrisen, kan komme og gøre krav i hans nye selskaber.

Tre ting, investorer skal holde øje med

Andreas Osterheden, seniorstrateg, Nordea har fundet tre ting, som det er værd at rette blikket imod i dag.

Der har de seneste uger været fokus på udmeldinger fra bl.a. Apples underleverandører, og i går var der endnu flere nyheder til den svagere side vedr. selskabets bestilling af nye iPhone-modeller. Summen af IT relaterede nyheder fra flere af de store selskaber var med til at sende it-aktier kraftigt ned, og investorerne vil i dag have skærpet fokus på nyhedsstrømmen. På nøgletalsfronten kommer de vigtigste data i dag fra USA. Og i lyset af de svagere tal fra NAHB boligmarkedsindekset i går, bliver det interessant at følge antallet af byggetilladelser i oktober samt antallet af påbegyndt byggeri. Det giver en temperaturmåling på det amerikanske boligmarked, som er begyndt at vise lidt svagere udvikling særligt efter rentestigninger tidligere på året. Ser vi omvendt på arbejdsmarkedet og de amerikanske forbrugere er troen på fremtiden fortsat rekord høj, og det understøtter det fremadrettede syn på den økonomiske udvikling. Udover brexit-forhandlingerne som stadig er højt på investorerne agenda i vores del af verden, Europa, vil vi også få de tyske producentpriser for oktober. Her forventer analytikerne et fald i prisudviklingen i forhold til sidste måned. Udviklingen i priserne er en af de parametre, som Den Europæiske Centralbank følger nøje, og prisudviklingen blandt producenterne i Tyskland et pejlemærke for den generelle inflationsbillede. Der vil også blive kigget nærmere på Carney fra den Britiske Centralbank, Bank of England, der skal diskutere inflation i et af det britiske parlaments komiteer, Treasury Committee.

Det sker i dag

kl 8.00: Tyskland: Producentpriser, y/y, okt

kl 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, okt - est: 1.225.000; tidl: 1.201.000

kl 14.30: USA: Byggetilladelser, okt - est: 1.260.000; tidl: 1.241.000

OECD-statistik: G20 BNP-vækst

Udviklingen på de asiatiske markeder tirsdag

Nikkei 225 -1,3

Topix -0,9

Hongkongs Hang Seng -1,9

China Shanghai Composite -0,6

China CSI 300 -1,6

Taiwan Taiex -1,9

Sydkoreas Kospi -0,9

Indiens BSE Sensex -1,0

Singapores STI -1,2

Sydney ASX 200 -0,4

Indeksværdi klokken 05.55. /ritzau/FINANS