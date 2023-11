IBM stopper al annoncering på X efter visning sammen med naziopslag

Den amerikanske it- og rådgivningsgigant IBM trækker øjeblikkeligt i stopbremsen og stopper al annoncering på X – tidligere Twitter – efter at IBMs annoncer har været vist i forbindelse med opslag, der roste Adolf Hitler og nazistpartiet.

IBM kalder det »fuldstændigt uacceptabelt«, at selskabets annoncer dukkede op i den slags opslag.

Non-profitorganisationen Media Matters for America, hvis formål er at holde øje med medierne, har fundet annoncer fra IBM, Apple, Oracle, teleselskabet Xfinity og tv-selskabet Bravo i forbindelse med opslag på X, hvor den tyske diktator citeres, hvor nazismen roses, og hvor holocaust benægtes.

Et af de pronazistiske opslag, som stod på skærmen sammen med en annonce fra IBM, blev vist omkring 8.000 gange, bekræfter X over for britiske BBC.

»IBM har nul tolerance over for hadsk tale og diskrimination, og vi har øjeblikkeligt suspenderet al annoncering på X, mens vi undersøger den fuldstændigt uacceptable situation,« siger en talsmand for IBM.

Også Comcast har meldt ud, at man nu undersøger sagen, mens hverken Apple eller Oracle har været tilgængelige for en kommentar.

X siger i en udtalelse, at dets systemer ikke med vilje placerer annoncer fra store virksomheder »ved siden af denne slags indhold«. Der er samtidig taget skridt til, at de pågældende opslag ikke længere vil kunne trække annoncer.

Ny ballade om Elon Musk

Balladen er opstået, samtidig med at multimilliardæren Elon Musk, der er hovedejeren af X, som han sammen med andre investorer købte for et år siden for 332 milliarder kroner, onsdag bakkede et antisemitisk opslag op. En bruger af X anklagede onsdag i et tweet jødiske samfund for at fyre op under »had mod hvide«.

Elon Musks svar blev ifølge Media Matters set af flere end fem millioner mennesker. Han måtte senere afvise, at han er antisemitisk, og påpege, at hans kommentarer ikke henviser til alle jøder, men til grupper som Anti-Defamation League (ADL) og ikke nærmere specificerede »jødiske samfund«. ADL bekæmper antisemitisme og er tidligere blevet beskyldt af Elon Musk for at være ansvarlig for nedgangen i Xs annonceindtægter.

Direktøren for ADL, Jonathan Greenblatt, skrev i et svar til Elon Musk, at »i denne tid, hvor antisemitisme eksploderer i Amerika og vokser i verden, er det uomtvisteligt farligt at bruge sin indflydelse til at validere og fremme antisemitiske teorier«.

Elon Musk har flere gange gentaget konspirationsteorier og har også kritiseret grupper, der overvåger sociale medier, som ADL, for deres kritik af, at han som ny ejer har ændret på kontrollen med, hvad brugerne lægger ud på X.

X vil ikke kommentere sagen, men henviser til, hvad topchef Linda Yaccarino torsdag skrev på X:

»Hvad angår denne platform, har X også været ekstremt tydeligt om vores bestræbelser på at bekæmpe antisemitisme og diskrimination. Det er der ikke plads til nogen steder i verden – det er stygt og forkert. Punktum,« skrev hun.

Annoncørerne er flygtet fra X, som Twitter blev omdøbt til i juli i år, efter at Elon Musk købte selskabet og slækkede på kontrollen med indholdet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er den månedlige annonceindtjening hos X faldet med mindst 55 procent sammenlignet med året før hver eneste måned, siden Elon Musk købte X i oktober 2022.

Elon Musk er også topchef for elbilgiganten Tesla.