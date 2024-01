Virksomheder Abonnement

Herhjemme har energiøen lignet et fatamorgana. Men nu vil CIP og danske pensionskæmper bygge dem verden over: »Der er tusind forhindringer undervejs. Men dem løser man«

Den danske kapitalforvalter Copenhagen Infrastructure Partners lancerer nu et enormt projekt om energiøer verden over med en række tunge investorer i ryggen. Der er potentiale for investeringer for et svimlende milliardbeløb og stor betydning for den grønne omstilling. Og den danske del af Nordsøen er fortsat interessant.