Kan du huske det? Der var engang, hvor danskerne fandt det plastiklaminerede papkort frem og tastede seks tal ind, når de ville i for eksempel netbanken. Nøglekortet til NemID gav ekstra sikkerhed mod svindel og tyveri og gjorde det pludselig let for danskerne med én og samme hovedkode at logge sig ind alle mulige steder og betjene sig selv.

