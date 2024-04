Talent 100 Abonnement

31-årige Frida køres i stilling til topjob. Hendes mentor er direktøren. »Fedt og angstprovokerende«

Frida Klarlund er it-projektleder i ISS Danmark. Hun er også blevet prikket på skulderen. For hun er et af de talenter, der er blevet udset til at være kandidat til at rette op på servicegigantens kønsskævhed i ledelseslaget.