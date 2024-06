Samfund Abonnement

Vi tager alt for mange vitaminpiller, og det kan være farligt for helbredet. Forskere råder til, hvilke kosttilskud vi bør tage

Kosttilskud er populært blandt danskerne, og industrien bag er dygtig til at formidle, hvor vigtigt det er for vores sundhed at tage ekstra tilskud af vitaminer og mineraler. Men hvad viser forskningen i virkeligheden om de enkelte kosttilskud? Det fortæller forskere her, der også afslører, om de selv tager kosttilskud.