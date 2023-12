Topdiplomatiet pressede politiet til at tage tibetanske flag fra danske demonstranter: »Det er undergravende for vores kritik af Kina«

Udenrigsministeriet får svær kritik i den længe ventede beretning fra Tibetkommissionen II. Topdiplomatiet »var villig til at gå langt for at bevare den gode relation« til Kina, lyder det. Minister Jeppe Kofod understreger, at han stadig har »fuld tillid«.