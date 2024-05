Samfund Abonnement

To af verdens mest rystende flyruter ligger i Europa. Her er svarene på dine største spørgsmål om nervepirrende »lufthuller«

Inden for bare fem dage blev passagerer på to store rutefly udsat for ekstremt ubehagelige rysteture i ustabil luft. Indebærer det, at risikoen for turbulens på flyrejsen pludselig er steget? Før din næste flyrejse svarer vi på de mest presserende spørgsmål om mange menneskers skræk i de højere luftlag.