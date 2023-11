Taget var i fare for at styrte ned: Snart åbner »Københavns smukkeste svømmehal«

Den lukkede. Så åbnede den. Men så lukkede den igen.

Snart kan »Københavns smukkeste svømmehal« dog åbne for første gang siden september 2021. Det skriver Københavnliv.

Der er tale om Øbro-Hallen på Østerbro, som mildest har været gennem en lang proces.

Den 2. januar vil svømmehallen dog igen kunne byde borgere indenfor til en svømmetur.

»Jeg har tidligere i den her avis ærgret mig over, at vi måtte udskyde åbningen af svømmehallen, så det er klart, at jeg er virkelig glad for, at vi snart kan slå dørene op til lige netop Østerbro Svømmehal, som er en af de fineste, vi har i København,« siger Københavns kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard (RV), til KøbenhavnLiv.

»Der er ingen, der kan garantere, at fejl eller hensyn til forskellige renoveringsprocesser ikke vil ske igen.«

Og renoveringsprocesser har der været nok af i »Københavns smukkeste svømmehal«, som den bliver kaldt.

En lang proces

Berlingske har også tidligere beskrevet Øbro-Hallens mange lukninger.

Hallen var lukket i cirka syv måneder i 2015. Den var også lukket i 2012, og i 2002 genåbnede den efter at have været lukket i fem år.

I sensommeren 2021 lukkede hallen så igen.

Denne gang var hallen lukket på grund af renovering af blandt andet de natursten, der i mange år har beklædt gulve og bænke.

Stenene krakelerede, da de blev udsat for fugt, og udviklede derfor en porøs og dermed støvende overflade.

Det var egentlig meningen, at svømmehallen skulle åbne et år efter – altså september 2022.

Men så landede en tilstandsvurdering af glastaget på svømmehallen.

Taget og det transparente glasloft »udgør en potentiel sikkerhedsrisiko for nedstyrtning«, hed det i et notat om tilstanden i de københavnske svømmehaller.

I dag er arbejdet med glastaget også gjort færdigt. Det eneste, der mangler, er at klargøre svømmehallen til januar.

Ifølge KøbenhavnLiv er det Københavns Ejendomme, der har ansvaret for projektet og opgaverne i forbindelse med klargøringen. Mediet skriver desuden, at projektet koster københavnerne i omegnen af 20 millioner kroner.