PET: Israels vedvarende angreb i Gaza medvirker til at skærpe truslen mod Danmark

Den vedvarende krig mellem Israel og Hamas har stor betydning for terrortruslen i Danmark, lyder det fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) i et interview med Berlingske. Vi har ikke set en sag i mange år med så stort et potentiale til at radikalisere, vurderer tjenesten.