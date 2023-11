NASA-teleskop afslører ny planet med spøjst kendetegn

Siden James Webb-teleskopet sendte de første billeder i 2022, har astronomer opdaget forunderlige nye detaljer om universet.

Nu afslører helt nye observationer hidtil ukendte detaljer om den »pjuskede« planet WASP-107b, med kælenavnet »candyfloss-planeten«. Det skriver The Guardian.

Planeten befinder sig 200 lysår fra Jorden, og for første gang er det muligt for astronomerne at identificere den kemiske sammensætning af skyer på en anden planet.

På WASP-107b gælder det, at den har skyer af sand – som også fører til, at der er sandregn på planeten.

Derudover har astronomerne fundet beviser på, at der er både vanddamp og svovldioxid i planetens »pjuskede« atmosfære. Det betyder, at planetens atmosfære muligvis lugter af brændte tændstikker.

Det er et af James Webb-teleskopets primære formål at måle fysiske og kemiske forhold i andre planetsystemer for at undersøge potentialet for liv på andre planeter.

Sandsynligheden for, at der er det på WASP-107b, er dog ikke særlig stor. Planeten har nemlig ikke en fast overflade og har temperaturer på 1000 grader celsius.

Planeten blev opdaget i 2017 og er næsten på størrelse med Jupiter. Dens »diffuse natur« er med til at give teleskopet mulighed for at se dybt ind i dens atmosfære, skriver The Guardian.

Udover at søge efter liv på andre planeter har James-Webb-teleskopet flere andre opgaver. Det skal blandt andet lede efter de første galakser, der blev formet i det tidlige univers, og observere stjerners livscyklus.