Samfund Abonnement

Kæmpe Ozempic-regning skræmmer politikere. Nu skrides der ind mod misbrug

Tilskudsudgifterne til Ozempic vokser så markant i hovedstaden, at det kan blive nødvendigt med besparelser for at finansiere dem. Men der er også mistanke om omfattende snyd med de nye lægemidler.