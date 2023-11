Samfund Abonnement

Håndværkere får ikke deres penge. Italiensk krisefirma rammer supersygehus i hovedstaden

Der tegner sig et merforbrug på et trecifret millionbeløb, og tidsplanen skrider. Endnu et supersygehus er havnet i store problemer; denne gang med en entreprenør, der er løbet tør for penge.